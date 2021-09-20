لأننا لن نخترع العجلة.. كيف تدير روابط الأندية المسابقات

سيكون الموسم الجديد من الدوري المصري استثنائيا، ليس استثنائيا فقط من ناحية المواعيد والتوقفات، ولكنه سيكون الأول في تاريخ الدوري المصري الذي لا يديره بشكل كلي اتحاد الكرة، بل رابطة للأندية.

ويوم الأربعاء المقبل، ستجتمع رابطة الأندية قبل شهر تقريبا من انطلاقة الموسم، وسيكون الأعضاء الـ 7 موكلين بالكثير من الأعمال، أولها وضع لائحة الرابطة وقواعد المسابقة.

ولأننا لن نخترع العجلة، وأن معظم دول العالم الكروي اعتمدت شكل رابطة الأندية لإدارة المسابقة المحلية الرئيسية، ينظر FilGoal.com إلى كيف تدير رابطة الدوري الإنجليزي المسابقة الأقوى على مستوى العالم، وينقل التجربة بشكل قد يكون مفيدا لإدارة المسابقة في مصر.

باختصار، رابطة الدوري الإنجليزي هي بحسب الموقع الرسمي لها: "شركة خاصة، تساهم فيها الأندية الـ 20 المشاركون في المسابقة في أي وقت".

ولأن الأندية في مصر في معظمها ليست ملكية خاصة، وأن الرابطة في مصر ليست شركة مساهمة، بل كيان مستقل منبثق عن اتحاد الكرة.

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في مطلع كل موسم، تصدر رابطة الدوري الإنجليزي كتيبا، بلغ عدد صفحاته للموسم الحالي 339 صفحة، يضم كل شيء من قواعد المسابقة، ويبدأ بتعريف كل ناد، ومسؤوليه كلهم، وملابسه للموسم، ومساحة ملعبه، كل التفاصيل التي يمكن أن تفكر فيها بخصوص النادي.

يتكون الكتيب من 26 قسما، أهمها بالنسبة للتجربة المصرية الوليدة هي:

سلطات الرابطة

نظام المسابقة نفسها

المخصصات المالية الخاصة بالرابطة والإندية

اشتراطات ملاعب المسابقة

كيفية وضع جدول الدوري، وقواعد خوض المباريات وتأجيلها في حال وجود ظروف طارئة

الحكام

قواعد الانتقالات ومواعيدها

لوائح الانضباط

لجان الاستئناف

بالطبع، الكتيب مليء بالتفاصيل والتي تشرح كل ما يتعلق بالمسابقة، ويمكنكم مطالعته من هنا.

ولكن باختصار، تقوم رابطة الدوري الإنجليزي بعيدا عن إدارة المسابقة نفسها، بإدارة الحقوق التسويقية والتجارية والخاصة بالبث، وهو دورها الأهم، من حيث التعاقد مع الرعاة والاتفاق على عقود البث الضخمة التي تشكل السواد الأعظم من العوائد المالية لها، وللأندية بطبيعة الحال، حيث يوضح الكتيب كيف توزع الرابطة تلك العوائد على الأندية.

وتسمح الرابطة للأندية الـ 20، الذي يتغير 3 منهم بنهاية كل موسم بالهبوط والصعود، وهنا يتبادلون الأسهم، بالاجتماع في نهاية كل موسم لاقتراح قواعد جديدة أو تعديلات على قوانين الرابطة، ويجب أن يوافق 14 ناديا على الأقل على أي تعديل ليتم إقراره.

في التجربة المصرية، يجب التفرقة بين أمرين، لائحة النظام الأساسي الخاصة بالرابطة وهي اللائحة التي من المفترض أن تضم الأمور المالية ومخصصات الأندية والرابطة واتحاد الكرة، ومن الممكن أن يضاف لها اشتراطات البث والإنتاج التلفزيوني.

أما الأمر الآخر، فهو نظام وشروط مسابقة الدوري نفسها، وهو مستند من 20 صفحة (يمكنكم مطالعته من هنا) خاص بنظامي الدوري والكأس، ومن المنتظر أن يتم فصل المسابقتين خاصة وأن المتعارف عليه حول العالم أن اتحاد الكرة يدير مسابقة الكأس والسوبر، والمنتخبات، بينما تختص الرابطة بمسابقة الدوري.

إذا، باختصار، تنقسم مهام الرابطة في إنجلترا هنا كمثال، بين إدارة مسابقة الدوري ونظامها وكل ما يختص بها دون تداخل من اتحاد الكرة، وإدارة الماليات وحقوق التسويق والبث وما إلى ذلك.

انتخابات الرابطة في مصر أقيمت وفق اللائحة القديمة لاتحاد الكرة، حيث أن اللائحة الجديدة والتي استفتت عليها الجمعية العمومية لاتحاد الكرة في نوفمبر الماضي لم تُنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن.

لذا، تحدد اللائحة الصادرة في 2017 أدوار الرابطة.

اختصاصات الرابطة المبدئية هي:

تشكيل لجنة لإدارة مسابقة الدوري.

إدارة كافة الحقوق التسويقية والتجارية والتلفزيونية والإعلانية المرتبطة بالدوري.

إدارة العوائد المالية للرابطة، وكيفية توزيعها على أندية الدوري.

التنظيم والإشراف على الأمور المالية الخاصة بالرابطة

تعديل لائحة الرابطة وإقرارها، بعد اعتماد الجمعية العمومية للرابطة لها، واعتماد اتحاد الكرة لها كذلك.

وتنص لائحة الرابطة على تشكيلها للجنة لإدارة المسابقة، بالتنسيق مع اتحاد الكرة. تلك اللجنة مسؤولة عن وضع جدول الدوري مع مراعاة التزامات المنتخبات ومشاركات الأندية القارية.

كما توضح اللائحة كيفية توزيع العوائد المالية للأندية جراء حقوق البث، حيث يحصل اتحاد الكرة على 15% من تلك العوائد.

وتحصل الرابطة نفسها على نسبة لا تتعدى الـ 2% منها، وكذلك تحديد نسبة كل ناد من تلك الحقوق وتوزيعها في حالة البيع الجماعي، والحصول على نسبة كل ناد من الشركات الراعية في حال البيع المنفرد.

وكذلك، يحق للرابطة وضع ضوابط البث التلفزيوني من حيث الشروط والأحكام، والالتزامات الواقعة على كل ناد.