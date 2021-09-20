كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام السنغال ومواجهة عربية لحسم التأهل لربع النهائي

خسر منتخب سيدات كرة السلة في أمام السنغال بنتيجة 78-63 في ختام منافسات دور المجموعات بطولة إفريقيا.

وشهد اللقاء صحوة مصرية متأخرة في الفترتين الثانية والثالثة لكنها لم تكتمل وانتهت بفوز المنتخب السنغالي.

ويعتبر منتخب السنغال -وصيف النسختين الأخيرتين- هو البطل التاريخي لبطولة إفريقيا للسيدات برصيد 11 لقبا وبفارق 4 ألقاب عن أقرب منافسيه ولم يغب طوال تاريخه عن المربع الذهبي.

وكان منتخب سيدات مصر قد حقق اللقب في أول نسختين عامي 1966 و1968.

وكانت الفترة الأولى من المباراة قد انتهت بتقدم السنغال بنتيجة 21-15 قبل أن يواصل المنتخب السنغالي تفوقه وينهي الربع الثاني بنتيجة 39-25.

وقدّم المنتخب المصري أفضل أداء له في الفترتين الثالثة والرابعة إذ انتهت الفترة الثالثة فقط لصالح مصر 19-18 والرابعة للسنغال بنتيجة 21-19.

وبذلك ينهي منتخب السيدات منافسات دور المجموعات في المركز الثاني بعد الفوز أمام غينيا 102-58 وخسارة من السنغال.

ويلعب المنتخب المصري للسيدات أمام تونس بعد غد الأربعاء للمنافسة على بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، بينما ضمن منتخب السنغال تواجده في ربع النهائي مباشرة.

وفي حال اجتاز منتخب السيدات فريق تونس يلعب في ربع النهائي مع أول المجموعة الأولى بين الكاميرون وكينيا.