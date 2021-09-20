فيفا يبدأ مرحلة جديدة من المشاورات حول أجندة المباريات الدولية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 16:04

كتب : FilGoal

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه سيبدأ مرحلة جديدة من المشاورات، حول أجندة المباريات الدولية، بمشاركة اتحاداته الأعضاء، وممثلين عن اللاعبين والأندية والاتحادات القارية وبطولات الدوري.

وقال بيان رسمي صادر عن فيفا: "بدأ فيفا مرحلة جديدة من جولة المشاورات مع الإتحادات الوطنية الأعضاء وممثلين عن كل من اللاعبين ،الأندية ، الكونفيدراليات وبطولات الدوري حول أجندة المباريات الدولية لفرق الرجال والنساء والتي من المقرر أن تنتهي فعالياتها مع نهاية عامي 2023 و2024 على التوالي حيث يوجد إجماع واسع داخل اللعبة على ضرورة تحسين وإصلاح أجندة المباريات الدولية ".

وأوضح "وكانت الدعوة قد وجهت إلى كل أصحاب المصالح ومن ضمنهم جميع الكونفيدراليات أوائل سبتمبر للمشاركة على أن تبدأ المناقشات خلال الأسابيع المقبلة ".

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وكشف "وقد وجه فيفا الدعوة للأتحادات الوطنية الأعضاء الدعوة منتصف سبتمبر لعقد أول قمة إفتراضية يوم 30 سبتمبر 2021 بهدف إتاحة الفرصة لعقد حوار بناء ومفتوح على المستويين العالمي والإقليمي خلال الشهور المقبلة".

وشدد "ونظرًا لأن هذا المشروع خاص بكرة القدم فإنه يراعي في المقام الأول الإهتمام العالمي باللعبة ، لذا فقد بدأت المشاورات مع لاعبين ومدربين من جميع أنحاء العالم حيث تم إنشاء المجموعات الاستشارية الفنية (TAGs) تحت إشراف أرسين فينجر مسؤول تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وجيل إيليس المدربة الفائزة مرتين بكأس العالم للسيدات FIFA جيل إليس ، كما سيشمل النقاش أيضًا مشجعين من جميع أنحاء العالم".

وأتم "ويسعى فيفا إلى تكوين منتدى للنقاش الهادف من خلال الانخراط مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك المشجعين ويتطلع إلى المناقشات حول النمو المستدام لكرة القدم في جميع مناطق العالم وعلى جميع المستويات".

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