مران الزمالك - تدريبات بدنية واستشفاء

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة صباح اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية.

ثم خضعوا لجلسات استشفاء في فندق إقامتهم.

وسيخوض اللاعبون تدريبات فنية خلال مران مسائي ينطلق الساعة 6:30.

وخلال التدريبات البدنية قسم باتريس كارتيرون مدرب الزمالك اللاعبين إلى 4 مجموعات.

كل مجموعة أدت التدريبات تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخلال جلسة قبل انطلاق المران شدد كارتيرون للاعبين على أهمية المرحلة المقبلة وطالبهم بالتركيز استعدادا للمباريات المحلية والقارية.

وسيلعب الزمالك في نصف نهائي كأس مصر ضد أسوان وفي دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد توسكر الكيني.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.