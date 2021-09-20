مران الزمالك - تدريبات بدنية واستشفاء

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 15:52

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - أيمن حفني

أدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة صباح اليوم الإثنين خلال معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية.

ثم خضعوا لجلسات استشفاء في فندق إقامتهم.

وسيخوض اللاعبون تدريبات فنية خلال مران مسائي ينطلق الساعة 6:30.

أخبار متعلقة
ماركا: كارباخال يغيب شهرا.. وطلب الخصوصية على غرار بيل كرة سلة - مجموعات متوازنة لـ الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية مدافع يوفنتوس: حرمنا ميلان من نقطة تفوقه ولكن "حجر-ورقة-مقص".. أغرب قُرعة بداية مباراة على الإطلاق

وخلال التدريبات البدنية قسم باتريس كارتيرون مدرب الزمالك اللاعبين إلى 4 مجموعات.

كل مجموعة أدت التدريبات تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

وخلال جلسة قبل انطلاق المران شدد كارتيرون للاعبين على أهمية المرحلة المقبلة وطالبهم بالتركيز استعدادا للمباريات المحلية والقارية.

وسيلعب الزمالك في نصف نهائي كأس مصر ضد أسوان وفي دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا ضد توسكر الكيني.

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي.

الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي من الشباب والرياضة بشأن توقيت انتخابات جميع الهيئات 10 دقيقة | مصر
مصدر مقرب من جريندو لـ في الجول: ليس متمردا على المصري.. لا يجد التقدير وهذا ما حدث 14 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يتلقى اخطارا بصحة موقف جميع لاعبيه من المشاركة في السوبر 18 دقيقة | الدوري المصري
لينجارد: نستهدف التتويج بكأس الرابطة 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة سلة - خسارة منتخب السيدات أمام السنغال ومواجهة عربية لحسم التأهل لربع النهائي ساعة | رياضات أخرى
أنشيلوتي: أقضي شهر عسل في ريال مدريد.. ويوفنتوس سينتفض ساعة | أوروبا
لأننا لن نخترع العجلة.. كيف تدير روابط الأندية المسابقات ساعة | الدوري المصري
فيفا يبدأ مرحلة جديدة من المشاورات حول أجندة المباريات الدولية ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك