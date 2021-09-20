كرة سلة - مجموعات متوازنة لـ الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 15:47

كتب : FilGoal

إيهاب أمين - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أسفرت قرعة النسخة 33 من البطولة العربية للأندية عن مجموعتين متوازنتين للاتحاد السكندري والأهلي المصري.

ويستضيف الاتحاد السكندري البطولة في الإسكندرية بالفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل.

وتقام البطولة بين 18 ناديا مقسمين على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.

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وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - البليدة الجزائري - الميناء اليمني - اتحاد الفتح المغربي

المجموعة الثانية: الشارقة الرياضي - اليرموك الرياضي - الوكرة القطري - اليوناني السوداني - الزهراء التونسي

المجموعة الثالثة: الأهلي المصري - وداد بوفاريك الجزائري - شعب حضر موت - الفتح السعودي

المجموعة الرابعة: بيروت اللبناني - البطائح الرياضي - الكويت الرياضي - الغرافة القطري - المنامة البحريني

كرة سلة الأهلي الاتحاد السكندري البطولة العربية للأندية
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