كرة سلة - مجموعات متوازنة لـ الاتحاد السكندري والأهلي في البطولة العربية للأندية
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 15:47
كتب : FilGoal
أسفرت قرعة النسخة 33 من البطولة العربية للأندية عن مجموعتين متوازنتين للاتحاد السكندري والأهلي المصري.
ويستضيف الاتحاد السكندري البطولة في الإسكندرية بالفترة من 29 سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر المقبل.
وتقام البطولة بين 18 ناديا مقسمين على أربع مجموعات ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لربع النهائي.
وجاءت المجموعات كالآتي:
المجموعة الأولى: الاتحاد السكندري - البليدة الجزائري - الميناء اليمني - اتحاد الفتح المغربي
المجموعة الثانية: الشارقة الرياضي - اليرموك الرياضي - الوكرة القطري - اليوناني السوداني - الزهراء التونسي
المجموعة الثالثة: الأهلي المصري - وداد بوفاريك الجزائري - شعب حضر موت - الفتح السعودي
المجموعة الرابعة: بيروت اللبناني - البطائح الرياضي - الكويت الرياضي - الغرافة القطري - المنامة البحريني