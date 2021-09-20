ماركا: كارباخال يغيب شهرا.. وطلب الخصوصية على غرار بيل

يعود داني كارباخال للغياب عن الملاعب مرة أخرى، بعد تعرضه لإصابة عضلية أمام فالنسيا.

كارباخال غادر المباراة منذ شوطها الأول مساء الأحد، وعوضه لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كارباخال أصيب في عضلة السمانة وأنه سيغيب لشهر تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا ينوي إصدار بيان رسمي بإصابة كارباخال بناء على طلب اللاعب.

ويسير كارباخال في ذلك على نهج جاريث بيل الذي يستغل ما يكفله قانون العمل الإسباني من حق الخصوصية لعدم الإعلان بشكل رسمي عن إصاباته.

وبالتالي يغيب كارباخال عن مباريات مايوركا، وفياريال، وإسبانيول، وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مباراة شيريف في دوري أبطال أوروبا.

كما يغيب بشكل مؤكد عن التوقف الدولي المقبل في أكتوبر، ليتواصل ابتعاده عن منتخب إسبانيا.

وسيكون هدف كارباخال هو الوصول لجاهزية تسمح له بالمشاركة أمام برشلونة في الكلاسيكو على ملعب كامب نو يوم 24 أكتوبر المقبل.

وكان ريال مدريد قد أعار ظهيره الأيمن ألفارو أودريوزولا إلى فيورنتينا مطلع الموسم.

وبالتالي يمتلك المدرب كارلو أنشيلوتي خيارات محدودة لتعويض كارباخال، تتمثل في لوكاس فاسكيز الذي ظهر بشكل سيئ دفاعيًا أمام فالنسيا بعد دخوله، وناتشو فيرنانديز الذي شارك في عمق الدفاع والظهير الأيسر هذا الموسم.

ولم يشارك كارباخال في أول مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم أمام ديبورتيفو ألافيس، قبل أن يدخل كبديل في الجولة الثانية أمام ليفانتي.

ووصل كارباخال إلى أعلى نقطة عندما سجل هدف الانتصار على ريال بيتيس في الجولة الثالثة وشارك أساسيا في كل مبارياته فريقه من وقتها حتى خروجه مصابا أمام فالنسيا.

وعانى كارباخال من سلسلة متتالية من الإصابات العضلية خلال السنوات الماضية، وبشكل مكثف في الموسم الماضي تحديدا.

ولم يشارك كارباخال الموسم الماضي إلا في 15 مباراة، فيما غاب عن 35 مباراة للإصابة.

وابتعد كارباخال عن قائمة إسبانيا في يورو 2020، بل لم يظهر دوليا مع لاروخا منذ عام تقريبا يوم التعادل 1-1 مع ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية بسبتمبر 2020.

وخرج ريال مدريد فائزا أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف واحد في اللحظات الأخيرة، ليقفز منفردا إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.