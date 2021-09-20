مدافع يوفنتوس: حرمنا ميلان من نقطة تفوقه ولكن

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 15:04

كتب : FilGoal

يوفنتوس × ميلان

حلل دانيلو لاعب يوفنتوس أسباب انتهاء مباراة فريقه ضد ميلان بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

وفقد يوفنتوس 7 نقاط من موقف التقدم في الدوري الإيطالي، بالتعادل مع أودينيزي وميلان والخسارة أمام نابولي رغم المبادرة بالتسجيل، ليستمر للجولة الرابعة على التوالي دون فوز.

وقال دانيلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن بحاجة إلى تحليل هذه المباراة بتركيز، من ناحية النتيجة والأداء".

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وأضاف "قدمنا أداءً جيدا في الشوط الأول لكننا تراجعنا في الشوط الثاني، وهذا شيء يجب أن نحسنه".

وتابع "علينا أن نتعلم من الخطأ الذي حدث لأننا لعبنا بشكل جيد أمام ميلان ولكننا في النهاية نحتاج إلى نقاط لترتقي في جدول الترتيب".

وأكمل "يجب أن نكون أكثر تصميما عندما يهاجم خصومنا ونرى أن كل كرة قد تكون حاسمة".

وأتم "في الشوط الأول استحوذنا كثيرا على الكرة وأوقفنا ميلان من التقدم للأمام، وهي نقطة تفوقهم. علينا أن نبني على كل هذه الأمور".

واستمرت أزمة يوفنتوس الذي يحتل المركز الـ18 بنقطتين، دون تحقيق أي فوز في أول 4 جولات.

بهذه النتيجة يحتل ميلان المركز الثاني مؤقتا بـ10 نقاط، بفارق الأهداف عن إنتر ميلان المتصدر، وبفارق نقطة عن نابولي الذي سيلعب ضد أودينيزي.

يوفنتوس ميلان دانيلو
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