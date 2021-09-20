"حجر-ورقة-مقص".. أغرب قُرعة بداية مباراة على الإطلاق

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 15:02

كتب : FilGoal

قرعة الدوري الروسي

شهدت مباراة كريليا سوفيتوف وروستوف في الجولة الثامنة من الدوري الروسي، قُرعة غير مسبوقة في تاريخ اللعبة.

فبينما وقف الحكم إيجور بانين قبل اللقاء لتحديد الفريق الذي سيبدأ الاستحواذ على الكرة، أقدم قائدا الفريقين على طريقة عجيبة.

أليكساندر سولداتينكوف قائد كريليا، وماكسيم أوسبينكو قائد روستوف، لعبا "حجر-ورقة-مقص" لتحديد الفائز بالقرعة.

ورغم مشاركة الحساب الرسمي للدوري الروسي اللقطة، إلا أن بعض التقارير أشارت إلى إمكانية معاقبة الحكم.

وتنص قوانين اللعبة على تحديد الفريق الذي سيبدأ المباراة مستحوذًا على الكرة عبر عُملة معدنية.

وأظهر مقطع آخر أن الحكم أجرى بالفعل قُرعة عن طريق العُملة، قبل أن يبادره اللاعبان بـ "حجر-ورقة-مقص" لتحديد الفائز بينهما.

وانتهت المباراة بفوز كريليا بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء السبت.

الدوري الروسي
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