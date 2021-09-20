كرة سلة - الاتحاد المصري يطمئن أسر لاعبات منتخب السيدات بعد معاناة انقطاع الكهرباء في الكاميرون

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 14:12

كتب : هاني العوضي

منتخب سيدات السلة - انقطاع الكهرباء في الكاميرون

حرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة على طمأنة بعثة منتخب السيدات من لاعبات وجهاز فني وطبي وإداري والموجودة حاليا في الكاميرون.

ويخوض منتخب سيدات كرة السلة منافسات بطولة إفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وكان قد تغلب في الافتتاح على غينيا 102-58.

وكشف بيان الاتحاد المصري عن انقطاع التواصل مع البعثة في الكاميرون منذ السادسة مساء أمس الأحد بسبب انقطاع الكهرباء من منتصف يوم أمس في مقر إقامة البعثة.

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وعانت البعثة المصرية من انقطاع الكهرباء المستمر منذ أمس وحتى ظهر اليوم في ظل عدم قدرتهم على شحن الهواتف أو إجراء المحاضرة الفنية الخاصة بمواجهة السنغال مع تلف كمية من الأطعمة الموجودة مع البعثة.

وأكد إيهاب الألفي المدير الفني لمنتخب السيدات بعد التواصل مع الاتحاد المصري على سلامة جميع اللاعبات والبعثة بالكامل والتوجه إلى ملعب المباراة لمواجهة السنغال في الثالثة من عصر اليوم الإثنين.

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