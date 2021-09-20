قائمة برشلونة – غياب ألبا وبيدري.. واستمرار ابتعاد فاتي أمام غرناطة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 13:53

كتب : FilGoal

جوردي ألبا

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة غرناطة مساء اليوم الإثنين في ملعب كامب نو بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وشهدت القائمة غيابات بالجملة، أحدثها ابتعاد جوردي ألبا الظهير الأيسر، وبيدري لاعب الوسط الشاب.

كما يتواصل ابتعاد أنسو فاتي رغم عودته للتدريبات مؤخرا، ويستمر غيار عثمان ديمبيلي ومارتن برايثوايت وسيرخيو أجويرو كما هو متوقع.

ويتواجد في القائمة أليخاندرو بالدي (17 عاما) الظهير الأيسر للفريق الرديف، وهو المرشح لتعويض غياب جوردي ألبا.

اللاعب المولود في كتالونيا ينحدر من أصول دومينكانية، وقد شارك كبديل أمام بايرن ميونيخ قبل أيام.

ولا يمتلك برشلونة في خط هجومه إلا الثنائي الهولندي ممفيس ديباي ولوك دي يونج، بالإضافة إلى الجناح النمساوي الشاب يوسف ديمير.

وبدأ برشلونة الدوري الإسباني بفوزين وتعادل، ولم يخض مباراة الجولة الماضية أمام إشبيلية بعد تأجيلها.

قائمة برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – نيتو – إنياكي بينيا

الدفاع: جيرارد بيكيه – رونالد أراوخو – إيريك جارسيا – كليمنت لونجليه – صامويل أومتيتي – أوسكار مينجيزا – سيرجينيو ديست – أليخاندرو بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – سيرجي روبيرتو – فيليبي كوتينيو – جافي – ريكي بويج

الهجوم: ممفيس ديباي – لوك دي يونج – يوسف ديمير

برشلونة غرناطة في إسبانيا الدوري الإسباني
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