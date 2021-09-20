الإسماعيلي: بن يوسف طلب راتبا أكثر من الحد الأقصى في النادي

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 13:03

كتب : FilGoal

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

قال علاء وحيد المتحدث باسم الإسماعيلي إن فخر الدين بن يوسف طلب مبلغا يفوق الحد الأقصى في النادي من أجل تجديد عقده.

ورحل اللاعب التونسي عن قلعة الدارويش لينضم إلى بيراميدز في سوق الانتقالات الحالية.

وصرح وحيد عبر قناة أون تايم سبورتس "تعاقدنا مع لاعبين فقط عصام صبحي وأحمد عادل عبد المنعم. فخر الدين بن يوسف طلب مبلغا يفوق سقف الإسماعيلي، ويزيد كثيرا عن لاعبين دوليين في صفوف الفريق. فخر الدين لاعب محترف ومن حقه أن يبحث عن أي زيادة في راتبه".

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وواصل "اللجنة الفنية تركز حاليا على تلبية رغبات المدرب طلعت يوسف من خلال ضم لاعبين محترفين، لأن أسعار اللاعبين المصريين مغالى فيها. معروض علينا العديد من اللاعبين، ولكن اللجنة الفنية تركز فقط على احتياجات الفريق، لأننا لم نستغن عن لاعبين كثيرين بنهاية الموسم الماضي".

وأتم "دائما ما تكون سنة الانتخابات رمادية، والمشكلة أنها ستأتي هذه المرة في فترة انتقالية وسط الموسم، وأتمنى أن يختار أعضاء النادي مجلسا منسجما".

ورحل عن الإسماعيلي اللاعبون بن يوسف ونادر رمضان ورضوان شريفي وإبراهيم أبو اليزيد.

كما اعتذر المدرب إيهاب جلال عن عدم الاستمرار مع الفريق ليتعاقد النادي مع طلعت يوسف.

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي
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