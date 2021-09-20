تقرير: الإمارات تدخل السباق لاستضافة مونديال الأندية.. والبرازيل تناقش الفكرة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 12:57

كتب : FilGoal

كأس العالم للأندية

لا يزال غير معلوم الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها ديسمبر المقبل.

ودخلت الإمارات العربية المتحدة سباق المنافسة على تنظيم البطولة بعد اعتذار اليابان بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا.

وكشف موقع ‏ذا أثليتك أن الإمارات أبدت اهتماما رسميا لاستضافة النسخة المقبلة من مونديال الأندية.

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وكانت جنوب إفريقيا قد تقدمت رسميا بطلب استضافة البطولة بعد اعتذار اليابان.

وسبق للإمارات استضافة كأس العالم للأندية أربع مرات من قبل إذ استضافت أبو ظبي نسخ 2009 و2010 و2017 و2018.

وفي حال فوز جنوب إفريقيا باستضافة البطولة ستكون للمرة الأولى في تاريخها.

وأشار موقع ‏ذا أثليتك إلى أن البرازيل أيضا تناقش فكرة التقدم بطلب لاستضافة البطولة لكن لم يتم ذلك بشكل رسمي إلى الآن.

ويمثل الأهلي المصري قارة إفريقيا في البطولة للعام الثاني على التوالي بينما يمثل نادي تشيلسي قارة أوروبا.

كأس العالم للأندية الأهلي
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