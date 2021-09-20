الإسماعيلي لـ في الجول: طلعت يوسف حدد طلباته.. واللجنة الفنية ستقوم بتوفير احتياجاته

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 12:20

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - محمد حمص - محمد إبراهيم - الإسماعيلي

كشف محمد صلاح أبو جريشة مدير الكرة في الإسماعيلي، أن اللجنة الفنية وفرت عددا من التدعيمات الجديدة وعرضتها على المدير الفني طلعت يوسف.

وأوضح أبو جريشة لـ FilGoal.com: "المدير الفني بالمقابل حدد طلباته، وعرضها على اللجنة الفنية، ويقوم يوسف حاليا بتقييم تلك التدعيمات للاستقرار على الأنسب للفريق".

وشرح "سننظم مباراة ودية الأربعاء سندفع فيها بعدد من اللاعبين الأجانب للاستقرار على من سيصلح فيهم للفريق".

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وأتم "نسابق الوقت للانتهاء من هذا الملف لنواصل فترة الإعداد".

وحتى الآن، قام الإسماعيلي بضم حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم، والظهير الأيمن عصام صبحي، ولا تزال المفاوضات جارية لضم محمد حسن من سيراميكا كليوباترا.

الإسماعيلي في الدوري
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