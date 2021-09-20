أثلتيك: قطر تناقش حصول كل لاعبي مونديال 2022 على اللقاح المضاد لكورونا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 11:59

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

قالت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية إن قطر تسعى لحصول كل اللاعبين المشاركين في كأس العالم 2022 على اللقاح المضاد لفيروس كورونا وذلك للحفاظ على سلامتهم أثناء البطولة العالمية.

وكذلك كل من سيحضر العرس العالمي الذي سيجري لأول مرة في الوطن العربي.

وكتبت أثلتيك أن قطر، مستضيفة مونديال 2022، تناقش ذلك حاليا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وأشارت إلى أنه من ضمن الحلول المقترحة خضوع اللاعبين، غير الحاصلين على اللقاح المضاد لكورونا، لاختبارات كل 3 أيام.

ورفض لاعبون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومنهم على سبيل المثال جرانيت تشاكا قائد منتخب سويسرا ولاعب وسط أرسنال.

وتسعى قطر للحد من تفشي فيروس كورونا لنجاح البطولة التي سيحضرها الجمهور.

وسيشارك 32 منتخبا في البطولة التي تنطلق في 21 نوفمبر 2022.

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