فاران: كدت أنتقل لـ يونايتد قبل ريال مدريد.. وأتمنى استمرار بوجبا

أوضح الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد أنه كاد ينتقل للأخير في 2011 قبل أن يظفر به ريال مدريد.

رافاييل فاران النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

رحلة استمرت عشرة أعوام في العاصمة الإسبانية قبل أن يتجه فاران لإنجلترا للانضمام إلى يونايتد في أغسطس الماضي.

وقال فاران لقناة TV2 النرويجية:"أنا وعائلتي قابلنا سير أليكس فيرجسون (المدرب الأسبق ليونايتد) وكانت تجربة رائعة، لكن لم يحدث شيء في النهاية ثم دخل ريال مدريد. تعرفون بقية القصة، قضيت وقتا رائعا في مدريد وأعتقد أنه ربما كان مصيري الذهاب إلى هناك، سعيد بقضائي 10 أعوام رائعة".

وأضاف اللاعب البالغ عمره 28 عاما "أعتقد أنني احتجت تحديا جديدا وأردت تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. يونايتد ناد عريق يريد العودة للقمة، وهو تحد أغراني. النادي كالعائلة وجئت هنا لتقديم أفضل ما لدي ومساعدة الفريق".

واستمر "المدرب أولي جونار سولشاير حدثني عن خطط النادي وطموحه، وكذلك تجربته كلاعب في يونايتد، وكيف سيكون دوري مع الفريق بالنظر لما يريد النادي تحقيقه. حدثني وقتا طويلا عن إمكانات الفريق وأن علينا الفوز باستمرار".

وأردف "بول بوجبا هو صاحب قراره في النهاية، لكني أتمنى بالطبع استمراره لأطول وقت في يونايتد. لاعب رائع أتمنى بقاءه. كريستيانو رونالدو لاعب استثنائي وأنا سعيد جدا بقدومه، جيد وجوده في غرفة الملابس، إيجابي دوما. رغم سنه، لا يزال في أفضل مستوى بسبب عمله وغريزته التنافسية، لا زلت أراه مستمرا لسنوات عديدة".

وأتم "هاري ماجواير لاعب ممتاز، في الملعب لا زلنا نعمل على تحسين شراكتنا في الدفاع. نحاول التحدث إلى بعضنا البعض بشكل أفضل لتنسيق تحركاتنا وتمركزنا. هذا لا يتعلق بي أو ماجواير فقط بل بالدفاع كله".

في 2011 حصل ريال مدريد على المدافع اليافع مقابل 11 مليون يورو، وخلال عقد كامل حقق فاران 18 لقبا.

وحصل يونايتد على خدمات فاران مقابل 40 مليون يورو بعقد يمتد إلى 2025.

ليلتحق الفرنسي بمواطنه بوجبا الذي قد يرحل قريبا عن مانشستر يونايتد.

وبخلاف فاران انتدب يونايتد اللاعب الأسطوري ونجمه السابق كريستيانو رونالدو، وحصل أيضا على خدمات الجناح الإنجليزي جيدون سانشو.

حقق الفريق 13 نقطة في أول 5 جولات من الدوري ليحتل المركز الثالث بفارق الأهداف عن المتصدرين تشيلسي وليفربول.