تأجيل خليجي 25 بسبب تصفيات كأس العالم

أعلن المكتب التنفيذي لرؤوساء اتحادات الدول الخليجية لكرة القدم تأجيل منافسات خليجي 25 إلى يناير 2023.

وكان من المقرر إقامة البطولة في الفترة بين ديسمبر المقبل إلى يناير 2022 في العراق.

وأشار المكتب التنفيذي أن تأجيل خليجي 25 يأتي بسبب تزامن البطولة مع بطولات منها تصفيات كأس العالم.

ويأتي ذلك مع احتفاظ العراق بحق استضافة نسخة خليجي 25 حتى مع تأجيلها إلى يناير 2023.

وتقام بطولة خليجي بين دول الخليج العربي وكانت البحرين قد حصدت لقب النسخة الأخيرة بالفوز على السعودية بهدف دون رد في 2019.

ويعتبر منتخب الكويت الأكثر تتويجا باللقب برصيد 10 مرات ولكن اللقب الأخير كان عام 2010.