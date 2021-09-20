دورتموند: الإبقاء على هالاند صعب

اعترف هانز يواخيم فاتسكه رئيس دورتموند بصعوبة حفاظ ناديه على المهاجم المتألق إرلينج هالاند في حال تلقى عرضا كبيرا من فريق آخر.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

ويواصل هالاند التوهج منذ انضمامه لدورتموند في يناير 2020، فسجل حتى الآن 68 هدفا في 67 مباراة مع النادي.

وأرادت أندية عديدة الظفر بخدمات اللاعب البالغ عمره 21 عاما لكن دورتموند رفض التفريط به.

وقال فاتسكه لصحيفة Welt الألمانية:"بالتأكيد الإبقاء على هالاند سيكون صعبا".

وواصل "سنبذل أقصى ما في وسعنا للإبقاء على أفضل لاعبينا".

ويمتد عقد هالاند مع دورتموند إلى 2024.

انتقل للفريق مقابل 20 مليون يورو والآن تقدر قيمته السوقية بـ130 مليون يورو.