ميرور: ليفربول وتشيلسي مهتمان بـ كومان

قالت صحيفة ميرور الإنجليزية إن ناديي تشيلسي وليفربول مهتمان بالتعاقد مع الجناح الفرنسي كينجسلي كومان في حال رحل عن فريقه بايرن ميونيخ الألماني.

كينجسلي كومان النادي : بايرن ميونيخ ليفربول تشيلسي

وأشارت ميرور إلى أن اللاعب البالغ عمره 25 عاما قد يبحث عن تجربة جديدة من أجل مشاركة أكبر.

ويمتد عقد كومان مع بايرن إلى 2023.

ويعاني اللاعب حاليا من مشكلة عدم انتظام ضربات القلب مما يؤثر على تنفسه.

وهو ما أبعده عن مباراة بوخوم التي حسمها بايرن يوم السبت بنتيجة 7-صفر في الدوري.

لعب كومان في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم ليوفنتوس في 2014 ومنذ 2015 يدافع عن ألوان بايرن ميونيخ.

وشارك كومان في 204 مباريات مع بايرن وسجل 41 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بـ17 لقبا مع الفريق.