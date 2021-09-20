بنزيمة: الفوز على فالنسيا في ملعبه يكون صعبا دائما.. والانتصار حققه الفريق وليس فردا

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

شدد كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد على أهمية الفوز الذي حققه فريقه أمام فالنسيا مساء الأحد.

ريال مدريد قلب تأخره في سيناريو جنوني ليخرج منتصرا من ملعب فالنسيا ويخطف الصدارة بشكل منفرد.

وقال بنزيمة بعد المباراة: "لقد كانت مباراة صعبة علينا أمام فريق كبير يصعب دائما الفوز عليه في ملعبه".

وأضاف: "استحققنا حصد النقاط في نهاية المباراة وهذا هو المهم بالنسبة لنا".

وواصل: "المنافسة لا تزال مبكرة جدا، علينا أن نواصل بنفس المنوال ونتعامل مع كل مباراة كأنها نهائي، اليوم فزنا بنهائي آخر".

وتابع: "الانتصار حققه كل اللاعبين والبدلاء والأشخاص الذين يساعدوننا، إنه انتصار للمجموعة".

وأتم: "الأهم في تسجيلي العديد من الأهداف هو أهميتها بالنسبة للنادي".

وصنع بنزيمة هدف التعادل في الدقيقة 86 لزميله فينيسيوس جونيور، قبل أن يخطف بنفسه الانتصار بهدف في الدقيقة 89 بعد عرضية فينيسيوس.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 6 أهداف في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم، بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف.

وحافظ ريال مدريد على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإسباني منذ سقوطه أمام ليفانتي في 30 يناير الماضي.

كما لم يعرف ريال مدريد الخسارة خارج ملعبه في الدوري الإسباني منذ سقوطه الرباعي أمام فالنسيا نفسه في المستايا بشهر نوفمبر الماضي.

وشهدت المباراة دخول ريال مدريد متصدرا وفالنسيا وصيفا –قبل انطلاق الجولة- لأول مرة منذ موسم 1971\1972.

المباراة كانت الرقم 100 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما على ملعب المستايا.

وسقط فالنسيا في ملعبه بالدوري الإسباني رغم وصوله للدقيقة 85 متقدما لأول مرة في تاريخه بالمسابقة.

بينما وصل ريال مدريد للدقيقة 85 خاسرا وأنهى المباراة فائزا للمرة الخامسة بتاريخه بالدوري الإسباني، والأولى منذ انتصاره 3-2 على ليفانتي في سبتمبر 2013، ووقتها كان كارلو أنشيلوتي هو المدرب أيضا.

ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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