أليجري: لا يمكن النظر إلى الجماليات.. الفوز مهم حتى وإن كان قبيحا

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس عن أسباب غضبه في نهاية مباراة فريقه مع ميلان، والتي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

وقال أليجري في تصريحاته لـ "دازن" عقب المباراة: "تعادلنا رغم الشوط الأول الجيد الذي خلقنا به الفرص، وخاطرنا حتى بالخسارة في نهاية مباراة كانت تحت سيطرتنا".

وأضاف "للأسف فقدنا التركيز والحسم. فقط انظروا إلى الركنية التي تلقينا منها الهدف، لقد كان هناك تراخيا واضحا. لقد ألقينا بالمباراة بعد أن كانت تحت سيطرتنا، ونحن بحاجة للمزيد من التقدم".

وعن تأثر حظوظ الفريق في المنافسة على اللقب بعد بداية سيئة قال المدرب: "هذه المباراة لا تغير أي شيء في رؤيتي ليوفنتوس. ما نحتاج إليه هو التعلم بسرعة أن هناك مباريات يجد أن نتحلى خلالها بالقوة والحسم والتركيز".

وأوضح "سأعترف أني ارتكبت الأخطاء في التبديلات. كان يجب أن أضع المزيد من اللاعبين الدفاعيين لوضع تقدمنا بهدف نظيف تحت القفل والمفتاح، وسأتحمل مسئولية ذلك".

وتابع "المشكلة أن الفوز بمباراة هو شيء، والفوز بالدوري هو شيء آخر، وهذا يعني ألا نتلقى الأهداف من أخطاء مثل هذه، يمكننا أن نتعادل إذا لعب الخصم أفضل، ليس أن نمنحه المباراة بهذه الطريقة".

وظهر الغضب واضحا على وجه أليجري في نهاية المباراة، وهو ما علق عليه قائلا: "كان هناك بعض الإيجابيات، بكلمات أخرى الشوط الأول، ولكن ما أغضبني أننا كان يجب أن نعاني أكثر في آخر 15 دقيقة، كان يجب أن نقاتل بأسناننا وأظافرنا، في هذه اللحظات لا يمكنك النظر إلى ظهورنا بصورة جمالية، يجب أن تأتي بالنتيجة حتى وإن كانت قبيحة".

وأوضح "لحسن الحظ أطلق الحكم صافرة النهاية لأننا كنا نخاطر بالخسارة هنا. إذا لم تكن تلاحظ أنك يجب أن تضع كل الأمور شخصية جانبا، وأن تعمل كظهير حتى وإن كنت مهاجما، فإنك لن تعود بالنتيجة. كل ما سنتذكره الان أننا ألقينا نقطتين".

واختتم "أعلم أنكم تحبون الحديث عن الأنظمة التكتيكية، ولكن حين تكون متقدما قبل نهاية المباراة بـ15 دقيقة، ولم تسمح لميلان بالتسديد على المرمى طوال هذا الوقت، فلا يهم ما هو النظام. يمكنك أن تفقد تنظيمك ولكن يجب أن تكون عازما، إذا اتخذنا هذا السلوك فليس من المستبعد أن نفوز بالدوري".

وفقد يوفنتوس 7 نقاط من موقف التقدم في الدوري الإيطالي، بالتعادل مع أودينيزي وميلان والخسارة أمام نابولي رغم المبادرة بالتسجيل، ليستمر للجولة الرابعة على التوالي دون فوز، ويحتل المركز الثامن عشر بنقطتين.