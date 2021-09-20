سويلم: كل العالم لديه رابطة للأندية إلا مصر.. عودة الجماهير ضمن أولوياتنا

أبدى ثروت سويلم عضو لجنة الأندية المحترفة الجديدة شعوره بالمفاجأة لاختياره ضمن أفرادها، مشددا على أهمية التنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم لإنجاح هذا المشروع الجديد.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "اختياري لعضوية الرابطة كان مفاجئا وأشكرهم على تفكيرهم باسمي. هذا حلم طال انتظاره وهذه منظومة عملت بها لسبع سنوات".

وأضاف "سيكون لهذه الرابطة صلاحيات كبيرة ودور هام للغاية خصوصا بالنسبة للأندية الجماهيرية. وجود التنسيق مع اتحاد الكرة سيمنح قوة للرابطة".

وعن مسألة استقلال الرابطة عن اتحاد الكرة أوضح سويلم "الرابطة لها صلاحيات كبرى وحين يجد مجلس اتحاد الكرة الجديد رابطة قوية سيكون التعامل أكثر سهولة ولن يفشل مشروع الرابطة مثلما حدث من قبل".

وتابع "نحن نواجه تحديات كبرى لإخراج الدوري بصورة لائقة، بجدول يملك ثباتا في المواعيد مع وضع التأجيلات في الحسبان، والأهم من ذلك هو حق الجماهير في حضور المباريات بالتنسيق مع القيادات الأمنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية".

وواصل "لا يصلح أن يكون هناك انفصالا تاما بين الرابطة واتحاد الكرة، يجب أن يكون هناك تنسيق لائق، ففي نهاية المطاف الدوري يقام لخدمة المنتخبات وبالتالي يجب أن يكون هناك دعم من اتحاد الكرة".

ونفى سويلم أن يكون ما يشغله هو الحصول على منصب داخل الرابطة قائلا: "لقد عشت في اتحاد الكرة وأعرف هذه المنظومة جيدا، ولكني أتحدث عن اعتبارات معينة. يجب أن تخرج المنظومة بشكل لائق أمام الناس جميعا، فلسنا شخص واحد بل رابطة تريد تحقيق شيئا جديدا".

واختتم "يجب أن نلقى مساندة مصر كلها، كل العالم لديه رابطة للأندية إلا مصر. يجب أيضا أن نستفيد من نجاحات الشركات المصرية، ولدينا كوادر تحظى بالاحترام ويجب أن نستغل وجودها معنا في الرابطة".

وينعقد اجتماع رابطة الاندية المحترفة الجديدة يوم الأربعاء لبحث عدة أمور أبرزها الهيكل التنظيمي الخاص بالرابطة تمهيدا لإعلانه بصورة رسمية.