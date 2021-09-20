المقاصة: قررنا تغيير اسمنا ليكون نادي هويدي برئاسة عمرو هويدي

أعلن نادي مصر للمقاصة عن بدء إجراءات تغيير اسمه وشعاره، ليكون نادي هويدي.

وقال عصام سراج مدير التسويق الرياضي في النادي عبر أون تايم سبورتس 2: "الجمعية العمومية استقرت على تغيير شعار واسم النادي ليصير نادي هويدي".

وبرر: "هويدي هو الاسم القديم للنادي قبل أن تدخل شركة الفراعنة ومن بعدها شركة المقاصة كراعيين للنادي وما صاحبه من تغيير الاسم، وحاليا انتهى عقد الرعاية ورأينا العودة للاسم القديم".

وأوضح: "سنخطر الجهات المعنية بتغيير الاسم والشعار".

وأشار: "مجلس الإدارة يترأسه عمرو هويدي، والنائب أحمد هويدي، والأعضاء: أمنية هويدي، ومحمد سعيد، وعمرو عبد القوي، وعماد عبد الله، ومحيي عوض".

واحتل مصر للمقاصة المركز 13 في الدوري المصري الموسم الماضي.

ويشرف على تدريب المقاصة في الموسم الجديد تامر مصطفى، ووليد هويدي مدير كرة، وطارق حجاج مدربا عاما، وإسلام عادل مدرب، وحمادة السيد مدرب حراس مرمى.