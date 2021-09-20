يوفنتوس يحقق البداية الأسوأ منذ 60 عاما

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 00:15

كتب : أحمد أباظة

يوفنتوس × ميلان

حقق يوفنتوس رقما سلبيا بتعادله مع ضيفه ميلان بهدف لمثله، ليستمر للجولة الرابعة على التوالي بدون أي انتصار في الدوري الإيطالي.

جاء ذلك في قمة منافسات الأسبوع الرابع، والتي شهدت تقدم ألفارو موراتا لصالح البيانكونيري، قبل أن يتعادل أنتي ريبيتش لمصلحة الضيوف.

على مر تاريخ يوفنتوس، للمرة الرابعة فقط يفشل في تحقيق أي فوز خلال أول 4 جولات من عمر الدوري الإيطالي، والمرة الأولى منذ 60 عاما، تحديدا موسم 1961-1962.

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سوابق يوفنتوس مع هذا الرقم السلبي وقعت في موسمي 1942-1943 و1955-1956.

ويحتل يوفي المركز الثامن عشر في ترتيب الدوري، وذلك بنقطتين فقط بعد التعادل مع أودينيزي 2-2 في الجولة الأولى، والخسارة أمام إمبولي 1-0 ثم نابولي 2-1.

أيضا استمر فشل يوفنتوس المحلي في الحفاظ على نظافة شباكه، والممتد منذ الثاني من مارس الماضي، والذي كان في جميع المسابقات إلا أن كسره بالفوز على مالمو السويدي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا.

ويعاني فريق السيدة العجوز من فقدانه لتقدمه، حيث كان صاحب السبق ضد أودينيزي ونابولي وميلان، فخسر مباراة وتعادل في اثنتين.

يوفنتوس الدوري الإيطالي ميلان
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