عبد الفتاح: سنحاول مع التلفزيون المصري تحسين جودة بث مباريات الدوري

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جلسة قريبة سيعقدها مع مسؤولي التلفزيون المصري بشأن جودة بث مباريات الدوري.

وقال عبد الفتاح عبر قناة صدى البلد: "جودة صورة مباريات الدوري المصري ضعيفة للغاية وسنجلس مع مسؤولي التليفزيون لمعرفة أسباب ذلك".

وأضاف "سنحاول مع التليفزيون رفع جودة صورة البث لأن ذلك سيساعد الحكام في حالات الفيديو".

وأكمل "عندما تصبح جودة الكاميرات والصورة عالية ستحسن كثيرا من أداء الحكام وتقلل من الأخطاء التحكيمية في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "كما سنحاول مع التلفزيون تخصيص كاميرا لخط المرمى لحسم الجدل في حالات عبور الكرة خط المرمى في بعض الأهداف".