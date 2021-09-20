عبد الفتاح: سنحاول مع التلفزيون المصري تحسين جودة بث مباريات الدوري

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

أحمد أبو الفتوح وحسين الشحات - الأهلي والزمالك

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن جلسة قريبة سيعقدها مع مسؤولي التلفزيون المصري بشأن جودة بث مباريات الدوري.

وقال عبد الفتاح عبر قناة صدى البلد: "جودة صورة مباريات الدوري المصري ضعيفة للغاية وسنجلس مع مسؤولي التليفزيون لمعرفة أسباب ذلك".

وأضاف "سنحاول مع التليفزيون رفع جودة صورة البث لأن ذلك سيساعد الحكام في حالات الفيديو".

أخبار متعلقة
فينجادا: لم أقد المفاوضات مع كيروش رغم صداقتي به كريم حافظ: فوجئت بانضمامي للمنتخب.. ولهذا لم أنتقل للدوري الإسباني مران الأهلي - حضور الخطيب.. وفحص طبي لـ طاهر وأكرم قبل السوبر

وأكمل "عندما تصبح جودة الكاميرات والصورة عالية ستحسن كثيرا من أداء الحكام وتقلل من الأخطاء التحكيمية في الموسم المقبل".

وأتم تصريحاته "كما سنحاول مع التلفزيون تخصيص كاميرا لخط المرمى لحسم الجدل في حالات عبور الكرة خط المرمى في بعض الأهداف".

الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإتربي: صفقات الزمالك الجديدة لن تستطيع المشاركة حتى حل أزمة منع القيد 27 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: لا يمكن النظر إلى الجماليات.. الفوز مهم حتى وإن كان قبيحا 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
أنشيلوتي: فزنا بفضل الروح.. هذا الفريق يقاتل حتى النهاية 45 دقيقة | الدوري الإسباني
سويلم: كل العالم لديه رابطة للأندية إلا مصر.. عودة الجماهير ضمن أولوياتنا ساعة | الدوري المصري
المقاصة: قررنا تغيير اسمنا ليكون نادي هويدي برئاسة عمرو هويدي ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يحقق البداية الأسوأ منذ 60 عاما ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الفتاح: سنحاول مع التلفزيون المصري تحسين جودة بث مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
فينجادا: لم أقد المفاوضات مع كيروش رغم صداقتي به ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك