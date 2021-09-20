فينجادا: لم أقد المفاوضات مع كيروش رغم صداقتي به

نفى نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم قيادته لمفاوضات التعاقد مع كارلوس كيروش كمدرب لمنتخب مصر.

وتعاقد اتحاد الكرة المصري مع كارلوس كيروش كمدرب لمنتخب مصر خلفا لحسام البدري الذي أقيل بعد التعادل مع الجابون.

وقال فينجادا خلال في تصريحات عبر قناة الحياة: "كيروش صديقي بالأساس وعملنا معا من قبل في الاتحاد البرتغالي، كنت أعمل معه كمساعد في منتخب البرتغال وهناك تعاون حدث أكثر من مرة بيني وبينه".

واستمر "مفاوضات التعاقد مع كيروش جاءت بالكامل من خلال اتحاد الكرة وأحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير الاتحاد ، أنا وظيفتي هي المدير الفني للاتحاد".

وتابع "كيروش واحد من المدربين المؤهلين لقيادة الفرق الوطنية بسبب خبرته الكبيرة، وأنا أعرفه جيدا هو شخص رائع ومتميز ونتائجه تتحدث أفضل من كلماتي، وأرى أنه الاختيار الأمثل لقيادة المنتخب المصري".

وأضاف "القرارات اتخذت بإنهاء عقد المدرب السابق أو التعاقد مع المدرب الحالي تمت من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم، القرارات بإحضار مدرب أو إقالة آخر تكون من خلال الاتحاد المصري لكرة القدم مثل أي بلد آخر".

وأكمل "العلاقة بيني وبين كيروش علاقة صداقة ولكني الآن سأتعامل معه باحترافية، لإنه مدرب منتخب مصر وأنا المدير الفني لاتحاد الكرة، والقرار في النهاية دائما يعود للاتحاد المصري لكرة القدم".

وأردف "أنا لم أتدخل بعلاقة حسام البدري بالاتحاد، كنت أشاهد المباراتين السابقتين، وأرى أنهما قد لعبتا في وقت صعب مع نهاية الموسم واللاعبين كانوا مرهقين ومتعبين، وحسام البدري كان موجودا قبل وجودي بسنتين".

وأتم "أنا أعرف الحضري، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، شاركوا أمامي عندما كنت أدرب الزمالك، كنا متنافسين في ذلك الوقت ولكن الآن نحن في نفس الفريق، واختيارهم كان بواسطة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأنا متأكد بأنهم سيكونوا مفيدين جدا لكيروش".

وسيخوض كيروش مباراته الأولى كمدرب لمنتخب مصر أمام ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم 9 أكتوبر المقبل.