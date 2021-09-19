كريم حافظ: فوجئت بانضمامي للمنتخب.. ولهذا لم أنتقل للدوري الإسباني

أبدى كريم حافظ لاعب مالاتياسبور التركي، سعادته البالغة بتواجد اسمه في القائمة الأولية للمحترفين لمنتخب مصر.

كريم حافظ النادي : مالاطيا سبور مصر

وصرّح حافظ عبر أون تايم سبورتس 2: "فوجئت بانضمامي لمنتخب مصر، وحتى لو تم استبعادي من القائمة النهائية فمجرد وجودي شرف كبير ويعطيني الدافع والحماس".

وأوضح: "تعافيت من إصابة في العضلة الخلفية وسأشارك مع فريقي في المباراة المقبلة، وطبيب المنتخب تواصل معي على مدار اليومين الماضيين".

وعن العروض التي وصلته الصيف الماضي: "جاءني أكثر من عرض في الدوري الإسباني، لكن فريقي تمسك باستمراري والاستفادة مني لموسم آخر خصوصا أنه تخلى عن عدة لاعبين هذا الصيف".

وأتم: "لم تصلني أي عروض من الدوري المصري ولا أفكر في العودة حاليا".

حافظ (25 عاما) ظهير أيسر مالاتياسبور، خاض معه مباراتين هذا الموسم قبل أن يغيب عن آخر 3 مباريات للإصابة.

وصنع حافظ 9 أهداف لفريقه في الموسم الماضي بالدوري التركي من 33 مشاركة.

ويمتلك حافظ 7 مباريات دولية مع منتخب مصر، آخرها في مارس 2019 أمام النيجر تحت قيادة خافيير أجيري.

وتواجد حافظ في قائمة منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2017 تحت قيادة هيكتور كوبر، لكنه لم ينضم للقائمة التي شاركت في كأس العالم 2018.