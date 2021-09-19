مران الأهلي - حضور الخطيب.. وفحص طبي لـ طاهر وأكرم قبل السوبر

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران فريقه الجماعي في الإسكندرية استعدادا لمواجهة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، في مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 والتي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحضر الخطيب مران الأهلي وتحدث لعدة دقائق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، للاطمئنان على اللاعبين، ثم عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وخضع الثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر لفحص طبي على هامش المران، للتأكد من جاهزيته قبل أن يشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين عقبها محاضرة فنية، ثم تقسيمة كرة قدم قوية بمشاركة الفريق بالكامل.

وخصص موسيماني فقرة خلال المران للتدريب على الضربات الثابتة وأخرى للعرضيات.

ومن المنتظر أن يتدرب الأهلي غدا الإثنين، على ملعب برج العرب الرئيسي في ختام استعدادات الفريق الأحمر لمباراة السوبر ضد طلائع الجيش.