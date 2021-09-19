مران الأهلي - حضور الخطيب.. وفحص طبي لـ طاهر وأكرم قبل السوبر

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 23:30

كتب : حسام نور الدين

الأهلي والمقاولون العرب - لقاء ودي

حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على حضور مران فريقه الجماعي في الإسكندرية استعدادا لمواجهة السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، في مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 والتي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحضر الخطيب مران الأهلي وتحدث لعدة دقائق مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، للاطمئنان على اللاعبين، ثم عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

أخبار متعلقة
بواليا: لم أرغب في ترك الأهلي.. وهذه حقيقة "الغيرة" من شريف الأهلي: خاطبنا اتحاد الكرة لمعرفة موقف الصفقات الجديدة من كأس السوبر طارق سليمان يعلن عبر في الجول انتقال نجله من الأهلي إلى مصر للمقاصة

وخضع الثنائي أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر لفحص طبي على هامش المران، للتأكد من جاهزيته قبل أن يشارك في التدريبات بشكل طبيعي.

وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين عقبها محاضرة فنية، ثم تقسيمة كرة قدم قوية بمشاركة الفريق بالكامل.

وخصص موسيماني فقرة خلال المران للتدريب على الضربات الثابتة وأخرى للعرضيات.

ومن المنتظر أن يتدرب الأهلي غدا الإثنين، على ملعب برج العرب الرئيسي في ختام استعدادات الفريق الأحمر لمباراة السوبر ضد طلائع الجيش.

الأهلي السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإتربي: صفقات الزمالك الجديدة لن تستطيع المشاركة حتى حل أزمة منع القيد 27 دقيقة | الدوري المصري
أليجري: لا يمكن النظر إلى الجماليات.. الفوز مهم حتى وإن كان قبيحا 40 دقيقة | الدوري الإيطالي
أنشيلوتي: فزنا بفضل الروح.. هذا الفريق يقاتل حتى النهاية 45 دقيقة | الدوري الإسباني
سويلم: كل العالم لديه رابطة للأندية إلا مصر.. عودة الجماهير ضمن أولوياتنا ساعة | الدوري المصري
المقاصة: قررنا تغيير اسمنا ليكون نادي هويدي برئاسة عمرو هويدي ساعة | الدوري المصري
يوفنتوس يحقق البداية الأسوأ منذ 60 عاما ساعة | الدوري الإيطالي
عبد الفتاح: سنحاول مع التلفزيون المصري تحسين جودة بث مباريات الدوري ساعة | الدوري المصري
فينجادا: لم أقد المفاوضات مع كيروش رغم صداقتي به ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك