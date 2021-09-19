حمص: نعمل على الجانب النفسي للاعبين.. ونحدد احتياجات الإسماعيلي مع اللجنة الفنية

أوضح محمد حمص مدرب الإسماعيلي أن استعداد فريقه للموسم الجديد تحت قيادة طلعت يوسف يسير بشكل جيد.

وقال حمص في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: "هناك تناغم وانسجام واضح بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني".

وأضاف: "نركز حاليا على الجانب النفسي للاعبين بجانب تدريبات خططية وبدنية".

وتابع: "أبلغنا اللجنة الفنية بكافة احتياجاتنا من اللاعبين".

وأشار: "سنقاتل لتقديم أفضل ما لدينا وتكوين فريق مميز".

وأتم: "هدفنا تطوير الفريق بالتعاون مع اللجنة الفنية لإسعاد الجماهير، نعلم مدى عشقهم للنادي دون مصالح".