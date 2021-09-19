حمص: نعمل على الجانب النفسي للاعبين.. ونحدد احتياجات الإسماعيلي مع اللجنة الفنية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 23:22

كتب : ياسر الشريف

طلعت يوسف - محمد حمص - محمد إبراهيم - الإسماعيلي

أوضح محمد حمص مدرب الإسماعيلي أن استعداد فريقه للموسم الجديد تحت قيادة طلعت يوسف يسير بشكل جيد.

وقال حمص في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: "هناك تناغم وانسجام واضح بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني".

وأضاف: "نركز حاليا على الجانب النفسي للاعبين بجانب تدريبات خططية وبدنية".

وتابع: "أبلغنا اللجنة الفنية بكافة احتياجاتنا من اللاعبين".

وأشار: "سنقاتل لتقديم أفضل ما لدينا وتكوين فريق مميز".

وأتم: "هدفنا تطوير الفريق بالتعاون مع اللجنة الفنية لإسعاد الجماهير، نعلم مدى عشقهم للنادي دون مصالح".

الإسماعيلي
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