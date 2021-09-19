حمص: نعمل على الجانب النفسي للاعبين.. ونحدد احتياجات الإسماعيلي مع اللجنة الفنية
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 23:22
كتب : ياسر الشريف
أوضح محمد حمص مدرب الإسماعيلي أن استعداد فريقه للموسم الجديد تحت قيادة طلعت يوسف يسير بشكل جيد.
وقال حمص في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلي: "هناك تناغم وانسجام واضح بين اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني".
وأضاف: "نركز حاليا على الجانب النفسي للاعبين بجانب تدريبات خططية وبدنية".
وتابع: "أبلغنا اللجنة الفنية بكافة احتياجاتنا من اللاعبين".
وأشار: "سنقاتل لتقديم أفضل ما لدينا وتكوين فريق مميز".
وأتم: "هدفنا تطوير الفريق بالتعاون مع اللجنة الفنية لإسعاد الجماهير، نعلم مدى عشقهم للنادي دون مصالح".