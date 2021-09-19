خبر في الجول - حارس شباب الأهلي إلى فيوتشر

نجح نادي فيوتشر في ضم محمد طارق حارس مرمى فريق الأهلي للشباب السابق.

محمد طارق هو من مواليد 1999 وسبق وتم تصعيده للفريق الأول للأهلي عام 2017 تحت قيادة حسام البدري خلال مباريات كأس مصر.

وانتهى تعاقد الحارس الشاب مع الأهلي وأصبح لاعبا حرا، ليوقع مع فيوتشر لمدة 5 مواسم.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال مؤتمر صحفي كبير سيعقده نادي فيوتشر للإعلان عن كافة الصفقات، وذلك خلال الأيام القيلة المقبلة.

وضم فيوتشر قبل الحارس الشاب 14 لاعبا وهم دياويسي تايلور هداف الدوري الغاني.

بالإضافة إلى كل من محمود عبد الرحيم "جنش" من الزمالك معارا، وسعد سمير، وفارس طارق، وكريم وليد "نيدفيد"، ومصطفى البدري معارين من الأهلي.

وأحمد عاطف معارا من وادي دجلة، بجانب ضم محمود مرعي من وادي دجلة، ومحمود رزق، ومحمود شعبان من الاتحاد السكندري، وجوزيف نجويم من الجونة، وطارق طه، ومحمد فاروق من بيراميدز، وأيمن الصفاقسي من النجم الساحلي.