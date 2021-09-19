الصدام الأول في باريس.. بوكيتينو يستبدل ميسي في فوز سان جيرمان القاتل على ليون

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 22:49

كتب : عمرو عبد المنعم

ميسي - باريس سان جيرمان

فاز باريس سان جيرمان على ضيفه ليون في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي، لكن لقطة المباراة لم تكن الهدف القاتل الذي جاء في الدقيقة 95، بل كانت خروج ميسي مستبدلا في منتصف الشوط الثاني.

واستطاع سان جيرمان تحقيق انتصاره السادس على التوالي في الدوري أمام ليون بهدفين لهدف، ليتمسك بصدارة الترتيب برصيد 18 نقطة وهي العلامة الكاملة.

بينما تجمد رصيد ليون عند النقطة 8 في المركز التاسع.

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ورغم تأخره في النتيجة ثم العودة وإحراز هدفين وتحقيق الفوز، إلا أن اللقطة الأهم في المباراة كانت خروج ميسي في الشوط الثاني وأثناء إشارة النتيجة للتعادل.

ثنائية سان جيرمان سجلها نيمار وماورو إيكاردي، بينما جاء هدف ليون عن طريق البرازيلي باكيتا.

وصف المباراة

بدأ ميسي المباراة أساسيا مع سان جيرمان، في أول لقاء بينه وبين جماهير فريقه باريس في ملعب حديقة الأمراء.

سيطر باريس على مجريات اللعب من البداية وكان أخطر على مرمى ليون.

وانطلق ميسي بالكرة في الدقيقة 5 ومررها إلى مبابي الذي أصبح في مواجهة المرمى قبل أن يتدخل دفاع ليون معه ويسقطه أرضا قبل أن يسدد الكرة.

وسدد ميسي كرة من أمام منطقة الجزاء لكن الحارس أمسك بها.

ورد ليون بهجمة خطيرة على مرمى باريس عن طريق شيردان شاكيري الذي سدد كرة متقنة في الدقيقة 17 أبعدها الحارس دوناروما ببراعة.

واخترق نيمار دفاع ليون ومرر كرة رائعة بكعب القدم إلى ميسي القادم من الخلف، ليسدد النجم الأرجنتيني بقوة لكن الدفاع يبعد الكرة إلى ركنية.

وحصل نيمار على خطأ من خارج منطقة الجزاء وتولى ميسي مسؤولية تنفيذ الركلة الحرة المباشرة.

وسدد ميسي الكرة بإتقان لكنها اصطدمت في القائم الذي حرمه من افتتاح أهدافه بقميص باريس سان جيرمان.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

في الشوط الثاني وعلى عكس سير اللعب نجح ليون في تسجيل هدف التقدم بهجمة مرتدة ثم وصلت الكرة إلى لاعب الوسط البرازيلي باكيتا ليسدد بقوة في شباك دوناروما في الدقيقة 54.

لكن باريس رد بهجوم قوي ونجح نيمار في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 63 بعدما تعرض للعرقلة من قبل دفاع ليون.

وتقدم نيمار بنفسه لتسديد الركلة وسجل منها هدف تعادل باريس في الدقيقة 66.

خروج ميسي

وفي لقطة غريبة قرر ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان استبدال ميسي ودفع بدلا منه بالظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 76.

وغادر ميسي أرض الملعب وسط تعجب من الجماهير المتواجدة بملعب حديقة الأمراء.

ورفض ميسي مصافحة مدربه وذهب مباشرة إلى مقاعد البدلاء.

وتعد المرة الأخيرة الذي خرج فيها ميسي مستبدلا كانت يوم 21 يناير 2021 بعد 65 دقيقة من مباراة برشلونة وغرناطة عندما كان فريقه متقدما بنتيجة 4-صفر وسجل هدفين قبل مغادرته لأرض الملعب.

ثم دفع بوكيتينو بالثنائي ماورو إيكاردي وجورجينيو فينالدوم بدلا من أنخيل دي ماريا وأندير هيريرا من أجل تنشيط الهجوم.

واستمرت محاولات باريس لإحراز هدف الفوز مستمرة وسط دفاع قوي من ليون.

إلى أن جاء الهدف القاتل بضربة رأسية من البديل إيكاردي في الوقت الضائع، بعد عرضية رائعة من مبابي.

لينهي المهاجم الأرجنتيني المباراة بفوز باريس السادس على التوالي.

ليون باريس سان جيرمان ميسي بوتشيتينو
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