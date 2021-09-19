عبد المنصف لـ في الجول: الاتحاد توصل لاتفاق مع وادي دجلة لضمي لمدة موسمين

أعلن محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة، عن توصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع ناديه لضمه في سوق الانتقالات الصيفية.

وصرّح عبد المنصف لـ FilGoal.com: "الاتحاد توصل لاتفاق مع وادي دجلة لضمي لمدة موسمين".

وأوضح: "الأمور انتهت، غدا سيرسل الاتحاد قيمة الصفقة لـ وادي دجلة، ويحصل على الاستغناء الخاص بي".

وتابع: "سعيد بهذه الخطوة، إنه تحدٍ جديد واشتقت للعمل مع حسام وإبراهيم حسن".

وواصل: "الاتحاد نادٍ عريق وجماهيري وإدارته محترمة برئاسة محمد مصيلحي، أشكرهم على الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم".

وأتم: "أشكر وادي دجلة على إتاحة الفرصة لي خلال الفترة الماضية".

عبد المنصف (44 عاما) يرحل عن وادي دجلة بعد أن لعب في صفوفه منذ صيف 2017.

وشغل عبد المنصف منصب مدير الكرة في وادي دجلة بجانب كونه قائد وحارس مرمى الفريق خلال الموسم الماضي.

وخاض عبد المنصف 127 مباراة بقميص وادي دجلة، خرج خلالها بشباك نظيفة في 32 مناسبة.

وسبق لـ "أوسة" اللعب في مزارع دينا، والزمالك، والجونة، وإنبي، كما توج مع منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية 2006 و2008.

وعوض الاتحاد السكندري رحيل حارسه محمد صبحي الذي انتهت إعارته وعاد للزمالك قبل أن ينتقل إلى فاركو.