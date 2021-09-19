انتهت في إسبانيا - فالنسيا (1) (2) ريال مدريد.. فوز جنوني

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 20:44

كتب : FilGoal

فالنسيا - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا بملعب المستايا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنــــا

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نهاية المباراة

ق.89 جووووووووووووول بنزيمة يضيف الهدف الثاني بالكتف بعد عرضية فينيسيوس

ق.86 جوووووووووووول فينيسيوس يدرك التعادل بعد عمل جماعي رائع وتمريرة بنزيمة

ق.79 خروج جيديش ودخول هيلدر كوستا، وخروج هوجو دورو وخروج ماكسي ودخول راتشيتش

ق.78 دخول إيسكو ولوكا يوفيتش بدلا من هازارد وفالفيردي

ق.68 بنزيمة يطلق تسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء يبعدها الحارس

ق.68 دخول رودريجو وكامافينجا بدلا من كاسيميرو ومودريتش

ق.66 جووووووووووول دورو يسجل في فريقه السابق

ق.61 تسديدة بعيدة المدى من كاسيميرو لكن حارس فالنسيا يمسكها على مرتين

ق.50 جيديس يهدر هدفا مؤكدا بتسديدة أعلى العارضة بعد اختراق مميز من يونس موسى

ق.46 هوجو دورو يهدر هدفا مؤكدا بعد خطأ لوكاس، وكورتوا يتصدى ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.+51 آخر تسديدة في الشوط الأول من نصيب ماكسي من ركلة حرة لكنها تجاور القائم

ق..43 كورتوا يتصدى رأسية جابرييل بعد عرضية فاس

ق.38 يونس موسى يخترق ويسدد كرة تمر أعلى المرمى

ق.25 إصابة كارباخال وخروجه ودخول لوكاس فاسكيز

ق.23 إصابة تيري كوريا لاعب فالنسيا وتعويضه بـ توني لاتو

ق.14 إصابة كارلوس سولير قائد فالنسيا وخروجه وتعويضه بالأمريكي يونس موسى

ق.13 تمريرة من فينيسيوس وهازارد يراوغ بطريقة الروليت داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يغلق أمامه لحظة التسديد

ق.11 عمل فردي رائع من هازارد وتمريرة نحو فالفيردي الذي أرسل عرضية أبعدها حارس فالنسيا ثم الدفاع

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد فالنسيا في إسبانيا
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