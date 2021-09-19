مباشر في فرنسا - سان جيرمان (1)-(1) ليون.. خروج ميسي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

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ق 77: خروج ميسي ونزول أشرف حكيمي

ق 66: جووووول نيمار والتعادل من ركلة جزاء

ق 63: ركلة جزاء لنيمار

ق 54: جوووووول أول للضيوف عن طريق باكيتا

ف 35: العارضة تحرم ميسي من التسجيل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة

ق 32: نيمار يخترق ويمرر بكعب القدم إلى ميسي الذي سدد والدفاع أبعدها

ق 17: شاكيري يسدد ودوناروما يتألق

ق 16: تسديدة من ميسي والحارس يتصدى

ق 5: خطورة أولى من باريس بهجمة قادها ميسي ووصلت إلى مبابي الذي سقط بعد تدخل من الدفاع

انطلاق المباراة