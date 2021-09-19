انتهت في فرنسا - سان جيرمان (2)-(1) ليون.. انتصار لباريس
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان ضد ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
ليونيل ميسي
النادي : باريس سان جيرمان
ـــــــــــــــــــ
نهاية المباراة بفوز باريس بهدفين مقابل هدف
ق 90: جوووووووول إيكاري يسجل هدف الفوز القاتل
ق 77: خروج ميسي ونزول أشرف حكيمي
ق 66: جووووول نيمار والتعادل من ركلة جزاء
ق 63: ركلة جزاء لنيمار
ق 54: جوووووول أول للضيوف عن طريق باكيتا
ف 35: العارضة تحرم ميسي من التسجيل من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة
ق 32: نيمار يخترق ويمرر بكعب القدم إلى ميسي الذي سدد والدفاع أبعدها
ق 17: شاكيري يسدد ودوناروما يتألق
ق 16: تسديدة من ميسي والحارس يتصدى
ق 5: خطورة أولى من باريس بهجمة قادها ميسي ووصلت إلى مبابي الذي سقط بعد تدخل من الدفاع
انطلاق المباراة