انتهت - يوفنتوس (1) - (1) ميلان

يستقبل يوفنتوس نظيره ميلان في قمة الدوري الإيطالي على ملعب أليانتس أرينا ضمن منافسات الجولة الرابعة للمسابقة.

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نهاية المباراة

ق 93 دانييل مالديني يأتي في صفوف ميلان بدلا من براهيم دياز

ق 90 الحكم يحتسب 3 دقائق كوقت بديل

ق 86 فرصة خطيرة لميلان من بيير كالولو ولكن تشيزني يتصدى

ق 83 ريبيتش يسدد مرة أخرى ولكن الكرة تمر فوق العارضة

ق 79 تبديل يوفنتوس الثالث بخروج ديبالا ونزول ديان كولوسيفسكي

ق 76 جووووووووووول أنتي ريبيتش يسجل التعادل لميلان.. ركنية من تونالي يودعها ريبيتش بالرأس

ق 72 التبديل الثاني ليوفي بنزول فيديريكو كييزا بدلا من خوان كوادرادو.

ق 66 تبديل أول في صفوف يوفنتوس بنزول مويس كين بدلا من ألفارو موراتا

ق 65 إنذارين في المباراة لباولو ديبالا من يوفنتوس وساندرو تونالي من ميلان

ق 64 تبديلين في صفوف ميلان بنزول أليساندرو فلورنزي وإسماعيل بن ناصر بدلا من أليكسيس سايليمايكرس وفرانك كيسي

ق 53 كالولو يرسل عرضية إلى داخل منطقة جزاء يوفنتوس يمسك بها تشيزني

ق 50 تسديدة من أدريون رابيو تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

ق 45 + 2 نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس 1-0

ق 41 ديبالا يرسل ركلة حرة ولكن دفاع ميلان يبعدها بسهولة

ق 36 تبديل اضطراري في صفوف ميلان بخروج كاير ونزول بيير كالولو

ق 34 إصابة سيمون كاير مدافع ميلان

ق 27 عرضية تصل إلى ليوناردو بونوتشي يقابلها بالرأس ولكن تذهب فوق العارضة

ق 24 ساندرو تونالي يسدد الركلة الحرة ولكن تصطدم بالحائط البشري

ق 23 ركلة حرة مباشرة لميلان بعد مخالفة ضد رودريجو بينتانكور

ق 22 عرضية تصل إلى براهيم دياز يحاول تسجيلها بالرأس ولكن تشيزني يتصدى

ق 12 ركنية لصالح يوفنتوس يرسلها ديبالا إلى منطقة الجزاء ولكن يبعدها دفاع الروسونيري

ق 10 يوفنتوس متقدم بهدف من تسديدته الوحيدة.. ميلان لم ينجح في التسديد على المرمى حتى الآن

ق 4 جووووول يوفنتوس يسجل الأول عن طريق ألفارو موراتا.. مرتدة سريعة يرسلها ديبالا إلى موراتا ليسجل الأخير أول أهداف اللقاء

ق3 ساندرو تونالي يسدد كرة تصطدم بدفاع يوفنتوس وتتحول إلى ركنية

بداية المباراة