مهاجم وادي دجلة ينتقل إلى اليونان

انتقل عبد الله محمد فتحي مهاجم وادي دجلة الشهير بـ"دشمة" إلى صفوف نادي أرجوتليس اليوناني.

وانضم المهاجم البالغ من العمر 21 عاما لصفوف الفريق اليوناني على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وبدء عبد الله دشمة مسيرته الكروية في نادي الشرقية، قبل الانضمام لصفوف سيراميكا كليوباترا ثم إنبي، وأخيرا وادي دجلة.

كذلك انضم لصفوف منتخب مصر للشباب مع المدرب ربيع ياسين، وشارك في البطولة الودية لمنتخبات الشباب التي أقيمت في السعودية.

ليخوض المهاجم المصري تجربة احترافية أولى له ضمن صفوف الفريق الذي يشارك في دوري الدرجة الثانية اليوناني.