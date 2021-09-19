تشكيل باريس - اللقاء الأول بين ميسي وجماهير سان جيرمان أمام ليون

يلتقي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان لأول مرة مع جماهير فريقه في ملعب حديقة الأمراء خلال مباراة ليون.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد ليون في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

ويشارك ميسي أساسيا في المباراة، ليكون اللقاء الأول بينه وبين جماهير فريقه.

ولعب ميسي مباراتين مع باريس سان جيرمان منذ انضمامه للفريق الفرنسي، ولكن خارجه ملعبه.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: كيرير – ماركينيوس – كيمبيمبي – نونو مينديز

الوسط: إدريسا جايا – أندرير هيريرا

الهجوم: أنخيل دي ماريا – كيليان مبابي – ليونيل ميسي – نيمار

ويحتل باريس صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما يأتي ليون في المركز التاسع بـ8 نقاط.