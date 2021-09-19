التشكيل - يوفنتوس يتسلح بـ ديبالا وموراتا.. ميلان بدون إبراهيموفيتش وجيرو

أعلن ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس ونظيره ستيفانو بيولي مدرب ميلان عن تشكيلي فريقيهما لخوض قمة منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

ويغيب عن قائمة يوفي كل من أرتور ميلو وكايو جورجي لإصابات عضلية، فيما يخوض ميلان المباراة بدون تيموي باكايوكو ودافيدي كالابريا ورادي كرونيتش، بالإضافة إلى ثنائي الهجوم زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو.

وسبق لإبرا الحديث عن إمكانية مشاركته في هذه المباراة بعد عودته في الجولة الماضية ضد لاتسيو، إلا أن إصابته واضطراره للابتعاد عن مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا قلصت هذه الاحتمالات.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالي:

فويتشيك تشيزني – دانيلو – ليوناردو بونوتشي - جورجيو كيليني – خوان كوادرادو – أدريون رابيو – مانويل لوكاتيلي – رودريجو بينتانكور - أليكس ساندرو – باولو ديبالا – ألفارو موراتا

أما تشكيل ميلان فأتى كالتالي:

مايك مينيان – فيكايو توموري – سيمون كاير – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز – فرانك كيسي – ساندرو تونالي – أليكسيس سايليمايكرس – براهيم دياز – رافاييل لياو – أنتي ريبيتش

ويحتل ميلان المركز الثاني مؤقتا بـ9 نقاط، فيما يحتل يوفنتوس المركز التاسع عشر بعد بداية كارثية بتعادل وخسارتين.