تشكيل ريال مدريد – عودة هازارد.. وناتشو ظهير أيسر أمام فالنسيا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 19:46

كتب : FilGoal

كريم بنزيما وإيدن هازارد

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة فالنسيا في ملعب المستايا بالجولة الخامسة للدوري الإسباني.

وشهد التشكيل عودة إدين هازارد للبدء بعد أن ظل على مقاعد البدلاء أمام إنتر ميلان قبل أيام.

فيما يواصل أنشيلوتي التعويل على ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر على حساب الشاب ميجيل جوتييريز، مع الدفع بـ ديفيد ألابا في عمق الدفاع.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

الوسط: فيدي فالفيردي – كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور

الهجوم: كريم بنزيمة – إدين هازارد

دكة البدلاء: أندري لونين – توني فويدياس – خيسوس فاييخو – ميجيل جوتييريز – إدواردو كامافينجا – أنطونيو بلانكو – لوكاس فاسكيز – إيسكو ألاركون – ماركو أسينسيو – رودريجو – لوكا يوفيتش

تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: تيري كوريا – جابرييل باوليستا – عمر ألدريتي – ديميتري فولكييه

الوسط: كارلوس سولير – دانييل فاس – هوجو جيامون – جونسالو جيديش

الهجوم: هوجو دورو – ماكسي جوميز

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