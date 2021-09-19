هالاند يواصل الإبداع بثنائية رائعة ويقود دورتموند للفوز على يونيون برلين

فاز بوروسيا دورتموند على يونيون برلين بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

أحرز أهداف دورتموند كل من إيرلنج هالاند (مرتين) ورافاييل جاريرو، ومارفين فريدريك بالخطأ في مرماه.

بينما سجل ماكس كروسه وأندرياس فوجلسامر هدفي يونيون برلين.

تقدم رافاييل جاريرو لدورتموند في الدقيقة العاشرة بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 24 أضاف هالاند الهدف الثاني برأسية مستغلا عرضية رائعة من توماس مونييه.

وفي الشوط الثاني أضاف دورتموند الهدف الثالث عن طريق فريدريك بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ 52.

وبعد خمس دقائق قلص ماكس كروسه النتيجة لمصلحة يونيو برلين بالهدف الأول من ركبة جزاء نفذها بنجاح.

وأضاف فوجلسامر الهدف الثاني لبرلين في الدقيقة الـ 81 برأسية مستغلا ركلة ركنية نفذها نيكو جيسلمان.

وبعد دقيقتين فقط أحبط هالاند عودة برلين بهدف رابع رائع مستغلا تقدم الحارس خارج مرماه ليضع الكرة من فوقه بلمسة واحدة أنيقة.

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بتلك النتيجة ارتفع رصيد دورتموند للنقطة الـ 12 في المركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونيخ بفارق نقطة واحدة.

بينما توقف رصيد يونيون برلين عند النقطة السادسة في المركز الثامن.

وسيحل دورتموند ضيفا على بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة المقبلة يوم السبت 25 سبتمبر.

بينما يستضيف يونيون برلين فريق أرمينيا بيليفيلد على ملعبه في نفس اليوم.

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