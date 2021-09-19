كومان: برشلونة خسر من بايرن 8-2 في وجود ميسي وسواريز وجريزمان

شدد رونالد كومان على عدم قلقه من خسارة وظيفته كمدرب لبرشلونة بعد الهزيمة أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

وخسر برشلونة من بايرن ميونيخ بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو ضمن مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي برشلونة غدا الإثنين مع غرناطة على ملعبه ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا أعرف ما إذا كان منصبي على المحك، لم يخبروني بأي شيء، أفكر فقط في المباراة والباقي ليس بيدي، أنا هادئ وواثق من أننا سنفوز بالمباريات".

واستمر "حصلنا على 7 نقاط من أصل 9، ونحاول استعادة بعض اللاعبين ليكونوا متاحين معنا، أعرف ما هو برشلونة وأعرف أن النتائج مهمة، لسن خائفا على مستقبلي فالنادي يقرر من خلال الرئيس".

وتابع "أنا أرى أشياء مبالغ بها، قبل مباراة بايرن اضطررت الإجابة عن أسألة حول التجديد وخسرنا والآن الأسئلة هي حول ما إذا كنت خائفا على مستقبلي، أعتقد أن هذا ليس طبيعيا، علينا أن نضع طاقتنا فيما بين أيدينا ونستعد للمباراة ونخرج للفوز".

وأكمل "رئيسنا تحدث قبل أيام ولا داعي للتكرار في هذا الصدد".

وأضاف "أنا أحب الواقعية، قبل عام خسر برشلونة أمام بايرن ميونيخ 8-2 في وجود ميسي وسواريز وجريزمان، بينما انتهت مباراتنا ونحن نلعب بمينجيزا وبيدري، وأراوخو، وإريك جارسيا، وديمير ونحن جميعا ننتظر أنسو فاتي صاحب الـ 18 عاما".

وشدد "لكل فرد الحق أن يكون لديه رأي، هناك أشخاص ضد أو مع كومان هذه هي الحياة، هناك أشخاص يودون استمراري وأشخاص يعتقدون بأنهم يجب أن يعثروا على شخص آخر، ولا يمكن تجنب ذلك".

وأردف "الوضع معقد بالنسبة لي وللرئيس والنادي، والكاتالونيين، نحن نفتقر إلى العديد من الأشياء، نريد الأفضل لهذا النادي، كنت مهتما بالحضور لتدريب برشلونة، إنها مهمة معقدة بها مشاكل رياضية ومالية ولكني أقاتل وأريد الفوز ولست نادما وأريد أن أكون هنا على الرغم من أن الكلمة الأخيرة ليست لي".

وأوضح "طريقة اللعب الأساسية بالنسبة لي هي 4-3-3، ولكن إذا كنت فد فتحت الملعب أكثر أمام بايرن لكانت الهزيمة أوسع".

وأشار: "ريكي بويج عليه التحسن والعمل أكثر، أجرى عمليات الإحماء خلال مباراة برشلونة لكن مع إصابة جوردي ألبا لم يشارك".

وأتم "غرناطة فريق قوي جسمانيا، واللاعبين لديهم الثقة في تحقيق الفوز، يجب أن نلعب بقوة، سنكون على أرضنا مع الجماهير ويجب أن ننسى مباراة العام الماضي".

وحقق غرناطة الفوز في المباراة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين على ملعب كامب نو والتي انتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

ويحتل برشلونة المركز العاشر برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يحتل غرناطة المركز الـ 17 برصيد نقطتين.