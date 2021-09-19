مصطفى محمد يشارك في شوط بخسارة جالاتاسراي أمام ألانيا سبور

تعرّض جالاتاسراي لهزيمة قاتلة أمام ضيفه ألانيا سبور بهدف وحيد في ملعب ترك تيليكوم بالجولة الخامسة للدوري التركي.

وشهدت المباراة دخول المهاجم المصري مصطفى محمد بديلا بين الشوطين.

الخسارة جمدت رصيد جالاتاسراي عند 8 نقاط في المركز الثامن، بينما قفز ألانيا سبور إلى المركز السابع بتسع نقاط.

وواصل فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتاسراي عدم التعويل على مصطفى محمد أساسيا.

وبين الشوطين أجرى الإمبراطور تريم 3 تغييرات دفعة واحدة، من ضمنها مصطفى محمد والجزائري سفيان فيغولي.

وخلق مصطفى محمد خطورة فورية بعد ثوانٍ من بدء الشوط الثاني، فسدد كرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة بقليل.

محمد عاد في الدقيقة 59 وأطلق رأسية بعد عرضية باتريك فان أنهولت، لكنها مرت أعلى العارضة.

الخطورة تواصلت من جانب المهاجم المصري الذي تلقى عرضية جديدة في الدقيقة 67 من فيغولي هذه المرة، لكن تسديدته الرأسية جاورت القائم.

إعصار الرأسيات استمر في الدقيقة 83 بعد عرضية أليكساندرو سيكالادو، لكن مصطفى محمد عجز عن إصابة الهدف أيضا.

الصدمة جاءت في الدقيقة 87 عندما سجل البرتغالي دانييل كانادياس هدفا قاتلا للضيوف.

جالاتاسراي لم يستسلم، فحاول مصطفى محمد إدراك التعادل في الدقيقة 89، لكن تسديدته اليمينية لم تكن دقيقة ومرت أعلى العارضة.

ولا يزال مصطفى محمد يبحث عن هدفه الأول مع فريقه جالاتاسراي هذا الموسم، إذ لم يهز الشباك سوى بقميص منتخب مصر في مواجهة الجابون.