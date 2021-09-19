مدرب شباب ألمانيا يتولى قيادة منتخب تركيا
الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 16:56
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم يوم الأحد تعيين شتيفان كونتس مدرب منتخب ألمانيا دون 21 عاما كمدير فني لمنتخب تركيا.
سيتولى كونتس مسؤولية الإشراف على منتخب تركيا بدلا من المدرب شينول جونيش المقال من منصبه قبل أيام.
مهاجم ألمانيا السابق البالغ من العمر 58 عاما تولى تدريب عدة فرق، أبرزها كارلسروه ومانهايم، قبل أن يقود منتخب شباب ألمانيا منذ 2016.
الهزيمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب التركي في تصفيات كأس العالم على يد نظيره الهولندي بستة أهداف عجلت بإقالة جونيش.
وأفاد الاتحاد التركي وقتها أنه قرر فسخ عقد جونيش بالتراضي.
جونيش تولى مهمة تدريب تركيا منذ مارس 2019.
TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır.
İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz. pic.twitter.com/bjCnd6bgaC— TFF (@TFF_Org) September 19, 2021