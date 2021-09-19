كرة سلة - الأهلي يضم فاكوادي لتدعيم الفريق في البطولة العربية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 15:58

كتب : حسام نور الدين

مايكل فاكوادي - كرة سلة الأهلي

أعلن النادي الأهلي ضم الأمريكي مايكل فاكوادي لتدعيم صفوف فريق الرجال في البطولة العربية للأندية.

وتقام منافسات البطولة العربية للأندية في الإسكندرية يوم 29 من شهر سبتمبر الجاري بمشاركة الاتحاد السكندري والأهلي من مصر بالإضافة إلى 18 ناديا آخرين.

وكشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي أن فاكوادي قد وقع على عقود انضمامه للمنافسة في البطولة العربية.

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وأشار إلى وصول فاكوادي إلى القاهرة في الساعات الماضية وينضم للتدريبات الجماعية بصورة مباشرة.

ويشارك فاكوادي مع الأهلي خلال البطولة العربية فقط، إذ يضم الأحمر بين صفوفه الأمريكي مايكل تومسون.

وشدد عبد القادر أن ضم فاكوادي يمثل إضافة للفريق للمنافسة على اللقب خاصة بعد طلب الإسباني أوجستي بوش المدير الفني ضم اللاعب.

وكان الأهلي قد دعم صفوفه هذا الموسم بضم مروان سرحان وعمر عزب ثنائي سموحة بالإضافة إلى الأمريكي مايكل تومسون.

وسبق لفاكوادي المشاركة مع فريق الزمالك في بطولة إفريقيا الأخيرة وحقق وقتها اللقب مع الفريق الأبيض.

كرة سلة الأهلي مايكل فاكوادي
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