كرة طائرة - تأهل منتخب مصر إلى بطولة العالم بالتصنيف العالمي

حسم منتخب رجال مصر للكرة الطائرة تأهله إلى بطولة العالم 2022 المقرر إقامتها في روسيا عن طريق التصنيف العالمي.

واكتمل الـ 24 مقعدا في بطولة العالم بعد انتهاء كافة التصفيات وتم حسم الـ12 منتخبا المتأهلين إلى البطولة عن طريق التصنيف العالمي ومن بينهم مصر.

وفشل منتخب مصر في التأهل عن طريق أمم إفريقيا إذ يتأهل طرفا المباراة النهائية وحقق الفراعنة المركز الثالث في البطولة.

وانتظر منتخب رجال مصر للكرة الطائرة انتهاء التصفيات العالمية لمعرفة ترتيبه في التصنيف العالمي.

إذ يتأهل أول 12 منتخبا في التصنيف العالمي إلى بطولة العالم لاستكمال المقاعد المتبقية وذلك بعد حذف المنتخبات المتأهلة بالفعل.

وكان منتخب مصر في المركز العشرين بالتصنيف العالمي وكان بحاجة إلى تأهل 8 فرق فقط بالتصنيف الأعلى ليضمن تواجده.

وبعد تأهل 11 منتخبا من أول 20 فريقا بالتصنيف العالمي ضمن منتخب الفراعنة صعوده إلى بطولة العالم من المركز التاسع في التصنيف.

وكانت منتخبات (البرازيل - بولندا - روسيا - الأرجنتين - صربيا - سلوفينيا - إيران - اليابان - كندا - تونس - بلغاريا) قد تأهلت بعيدا عن التصنيف العالمي.

وبذلك يتأهل منتخب مصر لبطولة العالم للمرة السابعة على التوالي والعاشرة في تاريخه.

وكانت أفضل مراكز الفراعنة في بطولة العالم هي المركز الثالث عشر في نسخة 2010 بإيطاليا.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة العالم في روسيا بالفترة من 26 أغسطس إلى 11 سبتمبر المقبل.