ساني: أعيش فترة جيدة.. وأمامي مجال للتحسن في بعض الجوانب

يعتقد ليروي ساني جناح بايرن ميونيخ أنه يعيش فترة جيدة بعدما فقد بريقه في الموسم الماضي.

حقق بايرن فوزا كبيرا على بوخوم في الجولة الخامسة من الدوري الألماني بنتيجة بسبعة أهداف نظيفة افتتحها ساني.

وقال ساني في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "في البداية كان هناك أداء شرس من بوخوم، سجلنا الهدف الأول، وبعد ذلك توالت الأهداف".

وأضاف "أحاول تقديم أفضل ما لدي دائمًا، وأعتقد أنني أعيش فترة جيدة".

وتابع لاعب مانشستر سيتي السابق "قدمت أداءً مميزا أمام بوخوم، وبالطبع لا يزال هناك مجال للتحسن في بعض الجوانب".

وأردف "سأعمل على ذلك مع المدرب، وأتمنى أن أظهر بمستوى أفضل في المباريات القادمة".

وكان بايرن ميونيخ فاز في أخر 5 لقاءات له من بينها مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي كانت انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبالفوز الكبير على بوخوم بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء، يحتل بايرن ميونيخ صدراة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد بوخوم في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.