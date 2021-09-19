الصفقة الـ15.. سموحة يضم أليكساندر ياكوبزن

أتم نادي سموحة صفقة جديدة للموسم المقبل، وهذه المرة اسم مصري من أصل دنماركي، أليكساندر ياكوبزن.

أعلن سموحة ضم أليكساندر ياكوبزن "أمير عادل" قادما من وادي دجلة رسميا.

أمير عادل انضم إلى وادي دجلة في الموسم الماضي كأول فريق مصري يلعب له بعد مشوار طويل في أوروبا.

صاحب الـ27 عاما شارك مع وادي دجلة في 15 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

ويعد أمير عادل هو الصفقة الـ15 لـ سموحة هذا الصيف بعد ضم أحمد عيد من سيراميكا كليوباترا، وبهاء مجدي من البنك الأهلي، واستعارة محمد شكري، وأحمد رمضام "بيكهام"، وفهد جمعة من الأهلي، وضم عبد الرحمن عامر من إنبي، مصطفى خواجة من أبو قير للأسمدة، ومهاب أشرف، وحسين فيصل من الزمالك، وعبد الكبير الوادي، ورفيق كابو من الزمالك، وعمار شرف الدين من بلدية المحلة، ودافسا من إنتر كلوب الأنجولي، وعليا سيلا من اتحاد تطوان المغربي.

ويعد أمير عادل لاعبا دوليا، إذ سبق وشارك في مباراة ودية عام 2017 مع منتخب مصر تحت قيادة هيكتور كوبر.