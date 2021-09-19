المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل.. ومعسكر مغلق السبت

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 15:07

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة - بيان رسمي

أعلن نادي مصر للمقاصة الجهاز الفني بالكامل استعدادا للموسم المقبل على أن يكون المعسكر الإعدادي يوم السبت القادم.

ويتولى تامر مصطفى القيادة الفنية للفريق ويعاونه طارق حجاج كمدرب عام ويستمر وليد هويدي في منصبه مديرا للكرة.

وكانت لجنة الكرة بنادي مصر للمقاصة قد انتهت من تشكيل الجهاز الفني كاملا استعدادا للموسم الجديد.

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وكشف عصام سراج المدير الرياضي للنادي في تصريحات لموقع المقاصة الرسمي عن تشكيل الجهاز الفني كالآتي:

تامر مصطفى (مديرا فنيا)

طارق حجاج (مدربا عاما)

وليد هويدي (مدير الكرة)

إسلام عادل (مدرب)

حمادة السيد (مدرب حراس مرمى)

ويخوض المقاصة أول تدريباته اليوم الأحد استعدادا للموسم الجديد، وتستمر التدريبات على ملعب الفيوم حتى 24 سبتمبر الجاري.

وأعلن عصام سراج التعاقد مع ثنائي حراسة مرمى الأهلي الشابين أحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى بعد رفع اسميهما من قائمة الأهلي للموسم المقبل.

وأبرم المقاصة أربع صفقات حتى الآن بعد ضم محمود عادل لاعب وسط الإنتاج الحربي ومحمود حمد لاعب المصري.

ووافق نادي المقاصة على بيع حارسيه محمود حمدي إلى فيوتشر اف سي ومحمد كوكو إلى سيراميكا، قبل أن ينجح في ضم حارس الأهلي الشابين لتعويض غياب الراحلين.

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