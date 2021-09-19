تشكيل شتوتجارت – مرموش أساسي أمام ليفركوزن

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 14:43

كتب : FilGoal

عمر مرموش - شتوتجارت

يقود عمر مرموش هجوم شتوتجارت أمام باير ليفركوزن بالدوري الألماني.

عمر مرموش

النادي : شتوتجارت

شتوتجارت

أعلن بيليجرينو ماتارازو مدرب فريق شتوتجارت، تشكيل فريقه لمواجهة باير ليفركوزن بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

تشكيل شتوتجارت شهد تواجد عمر مرموش المهاجم المصري كأساسي في اللقاء للمباراة الثانية على التوالي.

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وكان مرموش قد سجل هدف شتوتجارت أمام إينتراخت فرانكفورت بالجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل.

مرموش يقضي الموسم الحالي معارا من فولفسبورج إلى شتوتجارت حتى نهاية الموسم.

صاحب الـ22 عاما انضم لقائمة منتخب مصر لأول مرة لمعسكر أكتوبر المقبل.

وجاء تشكيل شتوتجارت أمام باير ليفركوزن كالتالي:

عمر مرموش شتوتجارت منتخب مصر
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