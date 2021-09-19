ناجلزمان بعد الفوز بالـ7: الحفاظ على نظافة شباكنا أحد أهم أهدافنا

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 14:25

كتب : FilGoal

بايرن ميونخ

يعتقد يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الحفاظ على نظافة الشباك يعتبر أحد أهم أهداف الفريق رغم القوة الهجومية الجبارة التي يتمتع بها.

حقق بايرن فوزا كبيرا على بوخوم في الجولة الخامسة من الدوري الألماني بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء.

وقال ناجلزمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بنتيجة مباراة بوخوم والأداء".

أخبار متعلقة
لاعب أرسنال وليفربول السابق: صلاح ضمن أفضل 10 في تاريخ الدوري الإنجليزي مدافع كريستال بالاس: صلاح يتمتع بالذكاء الشديد وفاة جريفز الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي وبطل العالم 1966 تقييم صلاح أمام كريستال بالاس من الصحف الإنجليزية

وأضاف "واجهنا بعض المشاكل في الدقائق العشر الأولى، ولكن بعد ذلك فرضنا سيطرتنا الكاملة على مجريات اللعب".

وأكمل المدرب الشاب "تنظيمنا كان جيدا للغاية عندما كانت الكرة بحوزتنا، واستطعنا أن نخلق فرصًا عديدة".

وتابع "في الشوط الثاني، كان أحد أهم أهدافنا الحفاظ على نظافة شباكنا".

وأتم ناجلزمان "في المجمل قدمنا أداءً رائعًا، ونحن سعداء بالنتيجة التي حققناها".

وكان بايرن ميونيخ فاز في أخر 5 لقاءات له من بينها مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي كانت انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبالفوز الكبير على بوخوم بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء، يحتل بايرن ميونيخ صدراة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد بوخوم في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان بوخوم
نرشح لكم
أخر الأخبار
كرة طائرة - تأهل منتخب مصر إلى بطولة العالم بالتصنيف العالمي 10 دقيقة | رياضات أخرى
ساني: أعيش فترة جيدة.. وأمامي مجال للتحسن في بعض الجوانب 32 دقيقة | الدوري الألماني
الصفقة الـ15.. سموحة يضم أليكساندر ياكوبزن 40 دقيقة | ميركاتو
المقاصة يعلن تشكيل الجهاز الفني بالكامل.. ومعسكر مغلق السبت 49 دقيقة | الدوري المصري
استراحة في إنجلترا - وست هام (1) (1) يونايتد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل شتوتجارت – مرموش أساسي أمام ليفركوزن ساعة | الدوري الألماني
كوكا يشارك بديلا في تعادل كونيا سبور سلبيا أمام جيريسين.. والعارضة تحرمه من هدفه الأول ساعة | المحترفون
ناجلزمان بعد الفوز بالـ7: الحفاظ على نظافة شباكنا أحد أهم أهدافنا ساعة | الدوري الألماني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 4 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك