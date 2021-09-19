ناجلزمان بعد الفوز بالـ7: الحفاظ على نظافة شباكنا أحد أهم أهدافنا

يعتقد يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ أن الحفاظ على نظافة الشباك يعتبر أحد أهم أهداف الفريق رغم القوة الهجومية الجبارة التي يتمتع بها.

حقق بايرن فوزا كبيرا على بوخوم في الجولة الخامسة من الدوري الألماني بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء.

وقال ناجلزمان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أنا سعيد بنتيجة مباراة بوخوم والأداء".

وأضاف "واجهنا بعض المشاكل في الدقائق العشر الأولى، ولكن بعد ذلك فرضنا سيطرتنا الكاملة على مجريات اللعب".

وأكمل المدرب الشاب "تنظيمنا كان جيدا للغاية عندما كانت الكرة بحوزتنا، واستطعنا أن نخلق فرصًا عديدة".

وتابع "في الشوط الثاني، كان أحد أهم أهدافنا الحفاظ على نظافة شباكنا".

وأتم ناجلزمان "في المجمل قدمنا أداءً رائعًا، ونحن سعداء بالنتيجة التي حققناها".

وكان بايرن ميونيخ فاز في أخر 5 لقاءات له من بينها مباراة برشلونة في دوري أبطال أوروبا والتي كانت انتهت بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وبالفوز الكبير على بوخوم بنتيجة 7 أهداف مقابل لا شيء، يحتل بايرن ميونيخ صدراة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 13 نقطة، فيما يتواجد بوخوم في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.